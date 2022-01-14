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«Боже, уже год»: вдова Грачевского почтила память умершего супруга

Лала Манушакян

Общество
«Боже, уже год»: вдова Грачевского почтила память умершего супруга
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Молодая вдова известного кинорежиссера, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в своем Instagram фото своего супруга, чтобы почтить его память.

Девушка показала подписчикам черно-белую фотографию с Грачевским, где он широко улыбается.

Белоцерковская также подписала публикацию: «Год без тебя…».

Подписчики выразили сочувствие девушке и пожелали ей побольше сил и терпения.

«Боже, уже год. Как быстро летит время, вечная память»; «Светлая и добрая память, дорогой наш Борис Юрьевич»; «Светлая память. Вам — сил и терпения»; «Вечная память. Катюш, сил тебе», — написали подписчики.

Напомним, 14 января 2021 года художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался из-за коронавируса. Ему был 71 год. Грачевский похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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