«Боже, уже год»: вдова Грачевского почтила память умершего супруга
Молодая вдова известного кинорежиссера, создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в своем Instagram фото своего супруга, чтобы почтить его память.
Девушка показала подписчикам черно-белую фотографию с Грачевским, где он широко улыбается.
Белоцерковская также подписала публикацию: «Год без тебя…».
Подписчики выразили сочувствие девушке и пожелали ей побольше сил и терпения.
«Боже, уже год. Как быстро летит время, вечная память»; «Светлая и добрая память, дорогой наш Борис Юрьевич»; «Светлая память. Вам — сил и терпения»; «Вечная память. Катюш, сил тебе», — написали подписчики.
Напомним, 14 января 2021 года художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался из-за коронавируса. Ему был 71 год. Грачевский похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.