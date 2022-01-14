Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице в пятницу, 14 января, зафиксировано рекордно низкое давление для этого дня. Был побит рекорд 1948 года.

— В 12:00 14 января атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 719,9 мм ртутного столба (959,5 гПа). А это значит, что побит прежний рекорд минимального атмосферного давления для этого дня. Он составлял 720,5 мм ртутного столба (960,7 гПа) и принадлежал 1948 году, — говорится на портале «Метеоновости».

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что уровень барометров опустится до рекордно низких для января 716 миллиметров ртутного столба, или 954,6 паскаля к 14:00 пятницы в столице. Он отметил, что причина такого природного явления — действие циклона «Эльза».

Москвичам рассказали о погоде в грядущие выходные. В субботу и воскресенье, 15-16 января, их ожидают сильный ветер и небольшой снег, местами будут метели. В ночь на субботу температура опуститься до отметки в минус четыре градуса, возможна гололедица.

По словам синоптиков, днем в субботу температура останется на уровне минус два-четыре градуса. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 12-17 метров в секунду.