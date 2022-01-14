«Жалко и ужасно»: Ахеджакову шокировала новость о смерти вдовы Мягкова

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Российскую актрису Лию Ахеджакову шокировала новость о том, что вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась.

По словам звезды «Служебного романа», в последний раз она видела покойную около двадцати лет назад, когда снималась в одной из картин российского режиссера Эльдара Рязанова.

— Ничего не слышала до этого. Ой, ужас! Я последний раз виделась с ней на съемках у Рязанова. Это было лет 20 назад. Едва знакома была. Очень жалко и ужасно, — ответила актриса в разговоре с Пятым каналом.

О смерти Вознесенской ранее сообщили в МХТ имени Чехова в пятницу, 14 января. Дата и место прощания с актрисой уточняются.

Широкой публике Вознесенская стала известна в 1966 году, когда она исполнила главную женскую роль в популярном фильме «Майор Вихрь». Всего актриса сыграла в кино около двадцати ролей.

Мягков и Вознесенская прожили в браке 55 лет. На момент их знакомства Мягкову было 23 года, а Вознесенской — всего 17 лет. Они поженились в 1963 году. Супруга оставалась рядом с актером до конца его дней и пережила его всего на 11 месяцев.