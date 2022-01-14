Вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни

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Вдова российского актера Андрея Мягкова, народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась в пятницу, 14 января, в возрасте 78-ми лет. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на МХТ имени Чехова.

Дата и место прощание с актрисой уточняется.

Широкой публике Вознесенская стала известна в 1966 году. Тогда она сыграла главную женскую роль в популярном фильме «Майор Вихрь». Всего женщина сыграла в кино около 20 ролей.

В феврале прошлого года женщина не пришла на церемонию прощания с со своим супругом, которая состоялась в МХТ имени Чехова. Тогда театральный режиссер Марина Брусникина сообщила, что Вознесенская не покидает дом из-за плохого состояния.

Пара прожила в браке 55 лет. На момент их знакомства Мягкову было 23 года, а Вознесенской всего 17 лет. Они поженились в 1963 году. Супруга оставалась рядом с актером до конца его дней.

О смерти супруга Вознесенской Андрея Мягкова стало известно 18 февраля 2021 года. Актеру было 82 года. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.