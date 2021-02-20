Вдова Андрея Мягкова не пришла на церемонию прощания с актером
Вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания с актером, которая прошла в МХТ имени Чехова 20 февраля.
Театральный режиссер Марина Брусникина сообщила, что Анастасия Вознесенская не покидает дом из-за плохого состояния.
— По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся ее племянники, — цитирует Брусникину Teleprogramma.pro.
Мягков и Вознесенская прожили в браке 55 лет. На момент их знакомства Мягкову было 23 года, а Вознесенской всего 17 лет. Они поженились в 1963 году. Супруга оставалась рядом с актером до конца его дней.
Напомним, о смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Актеру было 82 года. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.
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