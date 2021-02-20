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Вдова Андрея Мягкова не пришла на церемонию прощания с актером
Фото: РИА Новости

Вдова Андрея Мягкова не пришла на церемонию прощания с актером

Анастасия Колоскова

Звезды

Вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская не пришла на церемонию прощания с актером, которая прошла в МХТ имени Чехова 20 февраля.

Театральный режиссер Марина Брусникина сообщила, что Анастасия Вознесенская не покидает дом из-за плохого состояния.

— По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся ее племянники, — цитирует Брусникину Teleprogramma.pro.

Мягков и Вознесенская прожили в браке 55 лет. На момент их знакомства Мягкову было 23 года, а Вознесенской всего 17 лет. Они поженились в 1963 году. Супруга оставалась рядом с актером до конца его дней.

Напомним, о смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Актеру было 82 года. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

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