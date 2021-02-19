Оператор «Жестокого романса» рассказал, как Мягков едва не погиб на съемках фильма

Фото: Жестокий Романс, 1984г

Съемки в картине «Жестокий романс» режиссера Эльдара Рязанова в 1984 году могли стать последними в карьере Андрея Мягкова, который сыграл в ней Карандышева. О трагической истории, едва не стоившей актеру жизни, рассказал оператор ленты Вадим Алисов.

Инцидент произошел в момент съемок эпизода, когда Карандышев плывет на лодке к пароходу «Ласточка», на котором Паратов (Никита Михалков) увозит его возлюбленную Ларису Огудалову (Лариса Гузеева).

Двигающийся спиной к судну Мягков, не заметил, что лодка направляется аккурат под огромное колесо парохода, каждая плица, которого весила 80 килограммов.

Одна из плиц подмяла под себя нос лодки, а следующая — корму. По словам Алисова, вся съемочная группа в один момент поняла, что спастись в этой ситуации у Мягкова нет шансов.

— В каком-то ступоре я закричал ассистенту: «Камеру не выключай, мы снимаем последние кадры жизни великого актера!», — цитируют оператора «Аргументы и факты».

Как вспоминал Алисов, первыми на водной поверхности появились обломки лодки, а затем всплыл парик Мягкова. Через некоторое время вынырнул сам актер. После пережитого шока его приводили в чувства коньяком.

По словам оператора, через несколько дней он встретил Мягкова, который был заметно подшофе. На вопрос Алисова, почему он пьет днем, артист ответил: «Сегодня девятый день».

Напомним, о смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Актеру было 82 года. Предварительно, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.

До этого сообщалось, по какой причине у Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской не было детей.

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