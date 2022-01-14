Дороги и тротуары столицы дополнительно обработают от наледи

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

В Москве дополнительно обрабатывают дороги и тротуары из-за наледи. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Одно из главных направлений в работе — это, конечно, не допустить скользкости на пешеходно-тропиночной сети. В связи с этим приняты дополнительные меры по обработке тротуаров, дорожек. Обработка мелкогравийным щебнем, обработка комбинированным реагентом, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».

Заммэра также рассказал, что коммунальщики столицы следят за состоянием крыш — они стараются не допустить появления сосулек и наледи там.

Фото: telegram/ Комплекс городского хозяйства

До этого сообщалось, что в Москве температура за день упала на значение около 20 градусов и составляет от 0 до плюс 2 градусов по Цельсию. Специалисты ГУП «Мосводосток» в связи с этим очищают водосточные решетки от наледи. Задействовано около 300 бригад. Сообщить о возникших скоплениях талой воды можно по телефонам, а также в учреждения, указанные на инфографике. После сообщения специалисты оперативно на него отреагируют.