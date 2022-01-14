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Путин назначил Грызлова новым послом России в Белоруссии

Иван Юминов

Политика
Путин назначил Грызлова новым послом России в Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом в Белоруссии.

— Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия, — говорится в документе на портале правовой информации.

22 декабря 2021 года комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Комитет, как уточнялось, не определяет кандидатуру, а лишь дает предварительное согласие. Представитель МИД России запросил у комитета согласие на отзыв действующего посла Евгения Лукьянова.

Грызлов возглавляет высший совет «Единой России» с 2002 года. С 2001 по 2003 год он одновременно был главой МВД, а с 2003 по 2011 год — спикером Госдумы.

В 2015 году он стал полномочным представителем России в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Послом России в Белоруссии до настоящего момента являлся Евгений Лукьянов, вступивший на пост в марте 2021 года.

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