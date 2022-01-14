Путин назначил Грызлова новым послом России в Белоруссии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом в Белоруссии.

— Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия, — говорится в документе на портале правовой информации.

22 декабря 2021 года комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Комитет, как уточнялось, не определяет кандидатуру, а лишь дает предварительное согласие. Представитель МИД России запросил у комитета согласие на отзыв действующего посла Евгения Лукьянова.