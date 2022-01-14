Тимати посадил двухлетнего сына за руль внедорожника в Колумбии

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Рэпер Тимати опубликовал видео в Instagram Stories, где показал, как ведет внедорожник в Колумбии вместе с двухлетним сыном Ратмиром.

Сидя на коленях у отца, мальчик крепко цеплялся за руль и «следил» за дорогой. При этом ему навстречу двигались фуры, но исполнитель лишь демонстрировал поднятые вверх руки как знак доверия наследнику.

Видео: Instagram / timatiofficial

В середине ноября 2021 года телеведущая Ксения Собчак иронично ответила на пост новой девушки рэпера Тимати — украинской модели Саши Дони. Поводом для высказывания стали слова Дони о том, что родинки появляются на теле в течение всей жизни и каждая имеет свое значение.

Родинка на шее с правой стороны, по ее словам, сулит богатство. После того как она узнала об этом, модель стала рисовать ее маркером, а вскоре родинка действительно там появилась.

Собчак в ответ на это опубликовала видео, где попросила подписчиков посмотреть, нет ли у нее родинок на шее. Иначе ей не видать богатства, заключила телеведущая.