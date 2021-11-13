Собчак высмеяла пост новой девушки Тимати о тайном смысле родинок

Фото: roscongress / Елена Разина

Телеведущая Ксения Собчак иронично ответила на пост новой девушки рэпера Тимати, украинской модели Саши Дони.

— Мне было лет десять, когда я случайно увидела передачу, в которой рассказывалось о родинках. Они, оказывается, появляются в течение всей нашей жизни, и каждая имеет свое значение, — рассказала Дони.

Родинка на шее с правой стороны, по ее словам, сулит богатство. После того как она узнала об этом, модель стала рисовать ее маркером, а вскоре родинка действительно там появилась.

Собчак в ответ на это опубликовала видео, где попросила подписчиков посмотреть, нет ли у нее родинок на шее. Иначе ей не видать богатства, отметила Собчак в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Кровавая барыня

5 ноября худрук Театра на Малой Бронной и супруг Собчак Константин Богомолов поздравил ее с 40-летием. Он уточнил, что в ее смирении не бывает покорности, но в силе Собчак столько слабости.

2 августа Собчак отправилась в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать день рождения Богомолова. Первое поздравление телеведущая опубликовала еще 23 июля.

Тогда она трогательно написала, что раньше думала, что с ней «что-то не так», но потом встретила Константина и поняла: «не так — это про всех вокруг». Теперь вся ее вселенная и счастье — в Богомолове, подчеркнула она.