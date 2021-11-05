«В твоей силе столько слабости»: Богомолов поздравил Собчак с юбилеем

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поздравил супругу, телеведущую Ксению Собчак с 40-летием.

— В твоем смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днем, — подписал публикацию артист.

«Идеальнее не скажешь!»; «Потрясающие слова»; «Это самое изысканное поздравление любимой женщины!»; «Должно быть, это поздравление и есть любовь»; «Как же вы совершенно описали ее»; «Не очень понятно, но красиво», — оценили подписчики поздравление Богомолова.

2 августа Собчак отправилась в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать день рождения Богомолова. Первое поздравление телеведущая опубликовала еще 23 июля.

Тогда она трогательно написала, что раньше думала, что с ней «что-то не так», но потом встретила Константина и поняла: «не так — это про всех вокруг». Теперь вся ее вселенная и счастье — в Богомолове, подчеркнула она.

На видео можно рассмотреть, что влюбленная пара находится на балконе или террасе, позади них — верхушки деревьев и вечерний Санкт-Петербург, а слева возвышается Исаакиевский собор.