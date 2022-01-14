Новые виды транспорта подключили к карте «Тройке» в Петрозаводске

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

В октябре 2021 году в Петрозаводске, в рамках тестирования, компания «СберТройка» запустила билетную систему на базе транспортной карты «Тройка» на автобусах. Теперь, по просьбам горожан, к билетной системе подключили троллейбусы. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Благодаря совместному решению правительства Москвы, руководства Республики Карелия и Сбербанка теперь к билетной системе подключили троллейбусы, следующие по маршруту №5. Отмечается, что на сегодняшний день жителям Петрозаводска доступны три вида оплаты проезда на троллейбусах: картой «Тройка», банковской картой или наличными.

— Подключение наших муниципальных троллейбусов к системе «СберТройки» — это еще один важный шаг на подступах к масштабной реформе всей системы пассажирских перевозок в городе, — заявил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

По его словам, власти города стремятся к тому, чтобы в будущем горожане могли оплачивать единой картой поездки на всех маршрутах.

Как добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в рамках заседаний Госсовета по транспорту под председательством Президента России была обозначена задача по развитию мультимодального билета на транспорте, над которой сейчас ведется активная работа вместе с регионами.

— Хочу отметить, что наши коллеги из Республики Карелия проявили большой интерес к продукту, готовы развивать городской транспорт и делать его еще более комфортным для пассажиров, — подчеркнул Ликсутов.

До этого стало известно, что компания «СберТройка» разработала новое приложение с технологией Tap-to-phone. Теперь москвичи смогут использовать телефон вместо валидатора. Водитель сможет выбрать в приложении вариант оплаты и количество билетов. Пассажир будет прикладывать к телефону водителя свою банковскую карту или карту «Тройка», и оплата будет проходить автоматически. Позже на экране появится QR-код с чеком об оплате.