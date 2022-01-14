Сергей Собянин предупредил о серьезном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Количество выявленных случаев коронавируса за сутки в городе может достичь 15 января около семи тысяч. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 14 января.
— Сегодня, по данным лабораторий, мы видим, что, к сожалению, «омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни — вчера и сегодня, — рассказал глава города.
Данные о числе случаев COVID-19 за 15 января составят около шести-семи тысяч человек, уточнил он. Текущий рост, по его словам, скорее всего, продолжится на следующей неделе.
При этом количество тяжелых заболеваний и госпитализаций не растет, подчеркнул мэр. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, стоит избегать лишних контактов и соблюдать санитарный режим, приводит слова Собянина РИА Новости.
14 января в оперштабе Москвы сообщили, что в столице за сутки выздоровели от коронавируса 2888 человек. Таким образом, за все время пандемии городские врачи вылечили 1 902 438 пациентов.
За сутки заболели COVID-19 еще 5712 человек. В больницу с этим диагнозом доставлены 744 пациента.
Количество смертельных случаев составило 69. К аппарату ИВЛ подключены 497 человек, уточнили в оперштабе.