Сергей Собянин предупредил о серьезном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За сутки заболели COVID-19 еще 5712 человек. В больницу с этим диагнозом доставлены 744 пациента.

Количество смертельных случаев составило 69. К аппарату ИВЛ подключены 497 человек, уточнили в оперштабе.