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Сергей Собянин предупредил о серьезном росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин предупредил о серьезном росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Количество выявленных случаев коронавируса за сутки в городе может достичь 15 января около семи тысяч. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 14 января.

— Сегодня, по данным лабораторий, мы видим, что, к сожалению, «омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни — вчера и сегодня, — рассказал глава города.

Данные о числе случаев COVID-19 за 15 января составят около шести-семи тысяч человек, уточнил он. Текущий рост, по его словам, скорее всего, продолжится на следующей неделе.

При этом количество тяжелых заболеваний и госпитализаций не растет, подчеркнул мэр. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, стоит избегать лишних контактов и соблюдать санитарный режим, приводит слова Собянина РИА Новости.

14 января в оперштабе Москвы сообщили, что в столице за сутки выздоровели от коронавируса 2888 человек. Таким образом, за все время пандемии городские врачи вылечили 1 902 438 пациентов.

За сутки заболели COVID-19 еще 5712 человек. В больницу с этим диагнозом доставлены 744 пациента.

Количество смертельных случаев составило 69. К аппарату ИВЛ подключены 497 человек, уточнили в оперштабе.

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