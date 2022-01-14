Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса 2888 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице за сутки выздоровели от коронавируса 2888 человек. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, за все время пандемии городские врачи вылечили 1 902 438 пациентов.

За сутки заболели COVID-19 еще 5712 человек. В больницу с этим диагнозом доставлены 744 пациента. Количество смертельных случаев составило 69. К аппарату ИВЛ подключены 497 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Фото: Оперштаб

До этого сообщалось, что из-за распространения штаммов коронавируса в вагонах столичного метро усилят контроль за соблюдением масочного режима. Это делается для обеспечения безопасности на транспорте. Кроме вагонов метро усиленные проверки затронут входы в метро, наземный транспорт, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и вокзалы города.

Отмечается, что число нарушений масочного режима в московском транспорте составило более шести тысяч во время новогодних и рождественских праздников. Этот показатель в два раза опередил уровень аналогичного периода прошлого года.