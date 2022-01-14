Контроль за соблюдением масочного режима в метро усилят в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Из-за роста заражения штаммами коронавируса в вагонах столичного метро усилят контроль за соблюдением масочного режима. Об этом в пятницу, 14 января, заявили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» со ссылкой на руководителя учреждения Владислава Султанова.

— В настоящее время ситуация с заболеваемостью штаммами COVID-19, в том числе «омикроном», очень напряженная. Поэтому мы усиливаем контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы. Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов, — рассказал он.

По его словам, это делается для обеспечения безопасности на транспорте. Кроме вагонов метро усиленные проверки затронут входы в метро, наземный транспорт, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и вокзалы города, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Султанов сообщил, что число нарушений масочного режима в московском транспорте составило более шести тысяч во время новогодних и рождественских праздников. Этот показатель в два раза опередил уровень аналогичного периода прошлого года.