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Почти 300 пьяных водителей задержали на дорогах Москвы в первую рабочую неделю года

Анастасия Колоскова

Происшествия
Почти 300 пьяных водителей задержали на дорогах Москвы в первую рабочую неделю года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За первые четыре дня рабочей недели 2022 года в столице на пьяной езде попались 266 водителей. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что у 114 из них удалось установить состояние опьянения, еще 133 водителя отказались от процедуры освидетельствования. При этом 19 остановленных инспекторами автомобилистов уже были лишены прав за подобные нарушения. Теперь им грозит уголовная ответственность.

— Инспекторы ДПС ведут бдительный контроль, чтобы исключить факты передвижения таких водителей, поэтому аварий с их участием в эти дни удалось избежать, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Статистика ГИБДД

В период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Среди самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которые становятся причиной аварий, — несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.

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