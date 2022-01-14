Бывшему начальнику одного из управлений РАН Сергею Дягильцу продлили арест

Фото: пресс-служба Таганского суда

Экс-начальнику ремонтно-строительного управления Российской академии наук Сергею Дягильцу, обвиняемому в крупном мошенничестве, продлили арест. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Таганского суда Гуринчук Зульфия в пятницу, 14 января.

— Таганский суд сообщает, что постановлением суда от 13.01.2022 года обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере» — прим. «ВМ»), Дягильцу Сергею Михайловичу продлен срок содержания под стражей на 1 месяц 22 суток, а всего до 7 месяцев 22 суток, то есть, до 12 марта 2022 года, — заключила представитель суда.

Гуринчук отметила, что суд отказал стороне защиты, которая ходатайствовала об изменении меры пресечения.

Видео: пресс-служба Таганского суда

Дягильца задержали за мошенничество 20 июля прошлого года.

По данным Mash, экс-начальник ремонтно-строительного управления РАН с 2014 по 2018 годы разбогател незаконным способом на 200 миллионов рублей. Устанавливаются его возможные сообщники.