Понижение температуры до минус 12 градусов ожидается на Крещение в Москве

Фото: Григоров Гавриил

Небольшой снег, гололедица и местами метель ожидаются в Москве 19 января, когда православные христиане отмечают праздник Крещение Господне.

Уже 17 января в Москве ожидается от минус одного до минус трех градусов, во вторник температура будет колебаться от минус одного до минус шести градусов, а 19 января, на праздник Крещения, столбики термометров могут опуститься до 7–12 градусов мороза.

Кроме того, в выходные дни, в ночь на субботу, 15 января, температура опустится до минус четырех градусов. Из-за этого на улицах города образуется гололедица.

Днем в Москве ожидается от минус двух до минус четырех градусов, будет дуть северо-западный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. В воскресенье температура опустится до минус семи градусов, будет облачно, возможен небольшой снег и ветер до 12–14 метров в секунду, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что 14 января атмосферное давление достигло своего «дна» в Москве. Метеорологи базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали 719,7 миллиметра ртутного столба.

Однако падение атмосферного давления на этом не остановилось и к 14:00 достигло своего «дна» — 717, 3 миллиметра ртутного столба.