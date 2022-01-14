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Депутат Милонов предложил ввести в школах курс по безопасности учащихся

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат Милонов предложил ввести в школах курс по безопасности учащихся
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил включить в школьную программу профилактический курс, посвященный безопасности учащихся. Копию письма с обращением он направил на имя министра просвещения Сергея Кравцова, передает RT.

Как отметил парламентарий, преступления против детей и подростков в России остаются «насущной трагической проблемой».

Несмотря на усилия правоохранительных органов, довольно большое число детей становятся жертвами преступников.

В связи с этим Милонов отметил необходимость включения в школьную программу профилактического курса, посвященного безопасности учеников.

— Эти часы должны быть посвящены ликбезу в части поведения школьника в компании незнакомцев, изучению основ уличной самообороны, знакомству с представителями полиции и изучением способов оказания себе первой помощи в опасных ситуациях, — отметил Милонов.

По его мнению, подобные курсы необходимо проводить для всех возрастных групп учащихся каждый год.

Ранее Милонов выступил с предложением создать в России открытую базу педофилов.

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