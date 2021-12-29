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Депутат Милонов предложил создать в РФ открытую электронную базу педофилов

Полина Долганова

Общество
Депутат Милонов предложил создать в РФ открытую электронную базу педофилов
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России нужно создать электронную базу при МВД, в которой будут собраны все лица, осужденные за изнасилование несовершеннолетних. С соответствующим предложением выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Письмо с данной инициативой депутат направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

— Прошу вас рассмотреть идею об учреждении открытой электронной базы при МВД лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — говорится в письме.

По его словам, такая база сможет помочь разным работодателям страны ограничить себя от взаимодействия с такими опасным для общества преступниками.

Он также добавил, что изнасиловия детей все еще остаются больной темой для россиян. Несмотря на все меры, которые принимаются в государстве, насильники все-равно находят способы посягнуть на половую неприкосновенность детей.

Кроме того, многие из них даже устраиваются на работу в те места, где предусмотрен контакт с детьми. Такое трудоустройство приводит к очередной трагедии, которую нужно предотвратить, передает RT.

29 ноября член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что педофилов необходимо лечить. Он внесет в нижнюю палату парламента доработанный законопроект о химической кастрации педофилов.

Этот закон вызвал широкое обсуждение в обществе, некоторые эксперты его раскритиковали. Выборный подчеркнул, что это произошло из-за незнания терминов и непонимания, что такое вообще химическая кастрация. Это не значит, что педофилам начнут хирургическим путем ампутировать половые органы.

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