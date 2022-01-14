Астролог Глоба предсказал успех в жизни для шести знаков зодиака

Фото: Официальный сайт Павла Глобы

Астролог Павел Глоба составил список из шести знаков зодиака, представители которых обречены на счастье.

Так, удача Овнов определяется их способностью и скоростью действовать. Представители знака являются рисковыми людьми, которые способны без особых усилий принять верное решение.

Близнецы всегда позитивно настроены, поэтому их любит успех. Они, как правило, не зацикливаются на негативе и плохих мыслях, подчеркнул специалист.

Люди, рожденные под созвездием Девы, успешны в личной жизни. Им доступна возможность создать семью в 2022 году, для чего потребуется уверенность в собственных силах.

Весам специалист посоветовал активнее проявлять инициативу. При таком сценарии они точно сумеют достичь желаемого, уверен астролог.

Скорпионы, следуя интуиции, также обречены на успех. Представители знака никогда не проходят мимо удачи благодаря умению замечать то, чего не видят другие.

Наконец, Водолеев ждет счастье во всех сферах. Им даже не придется прикладывать усилия для достижения целей, отмечает New Inform.

12 января сообщалось, что, согласно мнению астрологов, характер девушек часто зависит от китайского гороскопа. Дамы, рожденные в год Лошади, Тигра и Собаки, — романтичные натуры.

Их манера общения, поведение, мысли указывают на созерцательный тип личности. Такие девушки находятся в непрерывном развитии, всегда добиваются поставленных целей и идут вперед, хотя порой и сами не верят в свои собственные силы.

Женщины, рожденные в год Петуха, Змеи, Быка, имеют большую силу воли. Такие натуры достаточно амбициозны, настойчивы и требовательны, поэтому добиться сердца такой дамы сложно.