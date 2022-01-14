Жительница Тольятти врезалась в машину на привязанном к автомобилю тюбинге
Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором девушка в Тольятти едет на тюбинге, привязанном к автомобилю.
Однако жители Серпухова поступок «героев» видеоролика не оценили, предположив, что потом молодые люди будут просить в интернете денег на лечение. Помимо жителей Подмосковья, любителями санок заинтересовались сотрудники полиции.
В настоящее время полицейские устанавливают всех участников инцидента. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.