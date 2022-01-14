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Жительница Тольятти врезалась в машину на привязанном к автомобилю тюбинге

Иван Юминов

Происшествия
Жительница Тольятти врезалась в машину на привязанном к автомобилю тюбинге
Фото: Telegram / shot

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором девушка в Тольятти едет на тюбинге, привязанном к автомобилю.

— Смертельно опасные покатушки на ватрушке в Тольятти, — отмечает Shot.

Видео: Telegram / shot

На кадрах можно увидеть, как она какое-то время находится позади автомобиля, а затем врезается в припаркованную на обочине машину. Видео заканчивается тем, что знакомые пострадавшей выходят из дверей автомобиля для того, чтобы помочь ей.

13 января сообщалось, что полиция заинтересовалась опубликованным в Сети интернет видео, на котором два жителя подмосковного Серпухова привязали к машине санки и катались на них по городу. На опубликованных кадрах видно, как два человека едут по ночному зимнему городу на санках, которые привязаны к легковому автомобилю.

Однако жители Серпухова поступок «героев» видеоролика не оценили, предположив, что потом молодые люди будут просить в интернете денег на лечение. Помимо жителей Подмосковья, любителями санок заинтересовались сотрудники полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают всех участников инцидента. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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