Уровень иммунитета к COVID-19 достиг 63,7 процента в России

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Коллективный иммунитет к коронавирусу в стране составляет 63,7 процента. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 14 января.

— То, что касается показателей коллективного иммунитета, в целом по Российской Федерации за прошедшие пять суток и за прошедшую, собственно, неделю показатель улучшился. Он составил 63,7 процента, — рассказала представитель правительства.

Полный курс вакцинации прошли почти 76,6 миллиона граждан, уточнила она. Повторно вакцинировано 10,6 миллиона россиян, что составляет 33,5 процента от тех, кто подлежит ревакцинации, приводит слова Голиковой ТАСС.

14 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество выявленных случаев коронавируса за сутки в городе может достичь 15 января около семи тысяч. Данные о числе случаев COVID-19 за 15 января составят около шести-семи тысяч человек, уточнил он.

Текущий рост, по его словам, скорее всего, продолжится на следующей неделе. При этом количество тяжелых заболеваний и госпитализаций не растет, подчеркнул мэр. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, стоит избегать лишних контактов и соблюдать санитарный режим, заключил глава города.