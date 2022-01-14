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Роспотребнадзор заявил об опасностях «омикрона» для детей

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор заявил об опасностях «омикрона» для детей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Штамм коронавируса «омикрон» в значительной степени поражает и детей. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 14 января.

— Очень важно, что «омикрон»-штамм в значительной степени поражает и детей. Распространяется он быстро, контакты у детей достаточно плотные, поэтому здесь остановить его распространение не так просто, но вполне возможно, — рассказала руководитель ведомства.

Ребенка при появлении признаков простудного заболевания нельзя вести в детский сад или школу, подчеркнула она. Вместо этого следует остаться дома и вызвать врачей, приводит слова Поповой агентство городских новостей «Москва».

14 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество выявленных случаев коронавируса за сутки в городе может достичь 15 января около семи тысяч. Данные о числе случаев COVID-19 за 15 января составят около шести–семи тысяч человек, уточнил он.

Текущий рост, по его словам, скорее всего, продолжится на следующей неделе. При этом количество тяжелых заболеваний и госпитализаций не растет, подчеркнул мэр. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, стоит избегать лишних контактов и соблюдать санитарный режим, заключил глава города.

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