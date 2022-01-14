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Мурашко рассказал, что большинство пациентов с COVID-19 проходят лечение дома

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мурашко рассказал, что большинство пациентов с COVID-19 проходят лечение дома
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Большинство пациентов с коронавирусом проходят лечение в домашних условиях. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге по ситуации с COVID-19.

— Большинство пациентов сегодня получают лечение амбулаторно. Порядка 80 процентов пациентов находятся в домашних условиях, принимая терапию, — рассказал министр.

Однако необходимо избегать самолечения в случае заболевания коронавирусом и обращаться к врачам, передает слова Мурашко агентство городских новостей «Москва».

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14 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество выявленных случаев коронавируса за сутки в городе может достичь 15 января около семи тысяч. Данные о числе случаев COVID-19 за 15 января составят около шести-семи тысяч человек, уточнил он.

Текущий рост, по его словам, скорее всего, продолжится на следующей неделе. При этом количество тяжелых заболеваний и госпитализаций не растет, подчеркнул мэр. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, стоит избегать лишних контактов и соблюдать санитарный режим, заключил глава города.

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