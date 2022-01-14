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Голикова оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Рецепты
Голикова оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается за последние пять суток в 37 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 14 января.

— Учитывая контагиозность этого штамма («омикрона» — прим. «ВМ»), по различным оценкам, она составляет от трех до семи раз, количество будет расти, и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм «омикрон» вытеснит доминирующий пока на территории России штамм «дельта», — рассказала представитель правительства.

При этом за три дня число заражений данным вариантом выросло в 2,6 раза, уточнила она. Власти занимаются анализом лучших зарубежных практик, а проект по борьбе с пандемией обсудят 18 января, приводит слова Голиковой РИА Новости.

14 января глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что около 850 миллиардов рублей было потрачено в России на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета в 2021 году. Проблема медицинской помощи в 2022 году вновь будет стоять остро из-за штамма «омикрон», предупредил он. При этом все необходимые средства уже найдены в бюджете, также министерство обладает резервами, заключил министр.

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