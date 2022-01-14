Мурашко оценил риски повторного заболевания COVID-19 из-за «омикрона»

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Риск повторного заболевания коронавирусом вырос до пяти раз из-за штамма «омикрон». Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 14 января.

— Если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее одного процента (в пределах 0,74 процента), сейчас уже появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию — риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня, — рассказал министр.

Для минимизации риска повторного заболевания следует пройти вакцинацию спустя полгода после болезни, приводит слова Мурашко агентство городских новостей «Москва».

14 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается за последние пять суток в 37 регионах России. При этом за три дня число заражений данным вариантом вируса выросло в 2,6 раза, уточнила она. Власти занимаются анализом лучших зарубежных практик, а проект по борьбе с пандемией обсудят 18 января, заключила представитель правительства.