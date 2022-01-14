Вдова Бориса Грачевского не смогла сдержать слез во время открытия памятника мужу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во время открытия памятника режиссеру и создателю «Ералаша» Борису Грачевскому на Троекуровском кладбище в Москве его вдова Екатерина Белоцерковская не смогла сдержать слез.

Женщина призналась, что неважно чувствовала себя перед церемонией, сообщает StarHit.

— Спасибо всем, что вытащили меня в сложный момент. Я тогда не знала, что будет дальше, а мне помогли и сказали: «Давайте заниматься памятником». Помогали с каждым согласованием, с каждой строчкой! — поделилась своими эмоциями Белоцерковская.

Вдова режиссера старалась учесть все нюансы при подготовке памятника.

— Хоть Боря и не носил звание народного артиста, но был поистине народным. Надеюсь, что памятник всем понравится. Мы постарались воплотить в нем все, что он делал в своей жизни, — сказала Белоцерковская.

На церемонии также присутствовала бывшая жена Грачевского Анна. Она опубликовала кадры с памятником на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/anna_grachevskaya

Она отметила, что Белоцерковская просила у нее совета по поводу оформления памятника.

— Катя советовалась, но решение принимала самостоятельно. Мы просто очень благодарны всем, кто помогал, — призналась экс-супруга режиссера.

Также Анна Грачевская добавила, что дочь Грачевского тяжело переживает смерть отца.

Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года на 72-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.