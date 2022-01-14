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Сергей Собянин рассказал о лабораториях для борьбы с пандемией

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин рассказал о лабораториях для борьбы с пандемией
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Для борьбы с пандемией коронавируса в Москве была создана система лабораторных исследований, в которую 25 городских, федеральных и частных лабораторий. Об этом в пятницу, 14 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, московская система позволяет дать точную картину мутаций и распространения ковида и может считаться лучшей в мире. Крупнейшая ПЦР-лаборатория располагается в Диагностическом центре лабораторных исследований.

— Сегодня мы видим, что среди заболевших начинает доминировать омикрон-штамм — это серьезный сигнал о том, что в ближайшие дни будет рост заболеваемости, — написал мэр на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Однако, несмотря на отсутствие роста госпитализаций и тяжелых форм болезни, мэр попросил граждан предостерегаться и следовать всем эпидемическим ограничениям.

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14 января глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что около 850 миллиардов рублей было потрачено в России на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета в 2021 году. Проблема медицинской помощи в 2022 году вновь будет стоять остро из-за штамма «омикрон», предупредил он. При этом все необходимые средства уже найдены в бюджете, также министерство обладает резервами, заключил министр.

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