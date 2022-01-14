В Госдуме предложили поменять уровень налога на роскошь для автомобилей

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Партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, согласно которому налогом на роскошь должны облагаться автомобили дороже четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе фракции в пятницу, 14 января.

— В этом году налог на дорогие автомобили рассчитают в зависимости от года выпуска авто и его средней стоимости. Это касается машин стоимостью от трех миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Стоимость на легковые автомобили в России, как считают в партии, значительно выросла. «Роскошный» автомобиль, как уточняется, больше не купить за три миллиона рублей.

Рост цен, по мнению парламентариев, способен привести и к тому, что автомобили перейдут в иную ценовую группу. Данное явление кратно увеличит налоговую нагрузку владельцев подобных машин, отмечается в Telegram-канале ЛДПР.

7 января заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков заявил «ВМ», что дефицит машин на рынке привел к значительному росту цен. Покупать автомобиль в этих условиях стоит только в том случае, если он действительно нужен, во всех остальных ситуациях рациональнее дождаться нормализации положения.

По его словам, приобретать новую машину в условиях дефицита стоит только при крайней необходимости. Специалист отметил, что прогнозы экспертов относительно ситуации на рынке разнятся. По некоторым оценкам, стабилизация наступит в середине года и спекулятивные наценки начнут сходить на нет, по другим — ждать придется еще год-полтора.