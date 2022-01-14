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В Америке снимут сериал по фильму Юрия Быкова «Дурак»

Евгений Белоусов

Общество
В Америке снимут сериал по фильму Юрия Быкова «Дурак»
Режиссер Юрий Быков / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Американская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) снимет сериал по драме российского режиссера Юрия Быкова 2014 года «Дурак». Права на кинокартину студия уже выкупила. Об этом в пятницу, 14 января, сообщило издание Variety.

На данный момент американская адаптация носит название «Коллапс» (Collapse). Продюсерами готовящегося сериала выступят Алекс Резник, Кевин Келли Браун и продюсер большинства фильмов Квентина Тарантино Лоуренс Бендер.

Также над сериалом будут работать генеральный директор «СТС» Медиа Вячеслав Муругови генеральный продюсер украинской компании Star Media Владислав Ряшин, сообщает издание.

Драма «Дурак» посвящена памяти режиссера Алексея Балабанова и рассказывает о рассказывает о сантехнике Дмитрии Никитине, который решил спасти жизни 800 жителей общежития, по зданию которого пошла трещина. Сантехник пытается убедить местных чиновников о необходимости срочно начать эвакуацию жильцов, пока не произошла катастрофа.

Фильм был высоко оценен кинокритиками как и в России, так и за рубежом. Картина также завоевала множество престижных кинопремий, в том числе призы кинофестиваля в Локарно и фестиваля европейского кино «Дез Арк» в Гренобле.

7 января «Вечерняя Москва» рассказала о самых грандиозных проектах, выход которых на большой экран планируется в текущем году. Среди них «Аватар», «Майнкрафт», «Фантастические твари», «Затерянный город» с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом и фильм Мэтта Ривза «Бэтмен».

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