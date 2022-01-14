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Псаки назвала сроки начала «вторжения» России на Украину

Иван Юминов

В мире
Псаки назвала сроки начала «вторжения» России на Украину
Фото: whitehouse

Россия якобы может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки в пятницу, 14 января.

— Мы обеспокоены, что российское правительство готовит вторжение. Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля, — рассказала чиновник.

Москва способна сфабриковать повод для данного «вторжения», приводит слова Псаки РИА Новости.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной.

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