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Патруль ЦОДД с начала года почти 1,4 тысячи раз оказал помощь московским водителям

Евгений Белоусов

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Патруль ЦОДД с начала года почти 1,4 тысячи раз оказал помощь московским водителям
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с начала 2022 года почти 1,4 тысячи раз оказал помощь московским автомобилистам. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По сообщению ведомства, патруль мониторил состояние на дорогах, регулировал движение и оказывал разнообразную помощь. Всего за две недели нового года патруль помог москвичам 1375 раз.

Подчеркивается, что услуги ЦОДД абсолютно бесплатные. Дорожный патруль работает круглосуточно и сам мониторит дорожную ситуацию, предлагая свою помощь, когда это необходимо, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого в Дептрансе Москвы сообщили, что более миллиона пассажиров за 2021 год перевезли ночные автобусы и электробусы столицы. Это количество в два раза превышает результаты предыдущего года.

Ранее заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин сообщил, что внедрение беспилотных автомобилей такси в Москве будет проходить постепенно в целях безопасности других участников дорожного движения.

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