Сергей Собянин: Пока неясно, как «омикрон» повлияет на пожилых людей

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Новый штамм коронавируса «омикрон» пока выявляют в основном у молодых людей. Как он повлияет на пожилых — пока неизвестно. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Надо иметь в виду, что сегодня вирус, скорее всего, циркулирует среди активного населения молодого и среднего возраста, как это будет выглядеть, когда он дойдет до людей старшего поколения, «хроников», мне кажется, другая картина, — рассказал мэр.

По его словам, новый штамм менее тяжелый, но пока следует сохранять бдительность и готовиться к развитию любого сценария. Об этом мэр Москвы рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

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14 января глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что около 850 миллиардов рублей было потрачено в России на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета в 2021 году. Проблема медицинской помощи в 2022 году вновь будет стоять остро из-за штамма «омикрон», предупредил он. При этом все необходимые средства уже найдены в бюджете, также министерство обладает резервами, заключил министр.