Apple зарегистрировала личный кабинет в системе Роскомнадзора

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Компания Apple в соответствии с требованиями в рамках закона о «приземлении» иностранных IT-компаний зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

При этом корпорация пока не разместила на своих ресурсах электронную форму. Кроме того, Apple не создала филиала и не открыла представительства, отмечает РИА Новости.

В ноябре 2021 года компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Кроме требования об учреждении представительства на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей.

Так, они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости, а также они обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей законодательство.

Всего в список включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 ресурсами. Его, в частности, пополнили Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и Twitch.