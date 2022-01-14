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В США предложили ввести санкции против Путина и Мишустина

Иван Юминов

В мире
В США предложили ввести санкции против Путина и Мишустина
Фото: Unsplash

Член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Марко Рубио представил свой проект санкций против России в случае «вторжения» на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе законодателя в пятницу, 14 января.

— Президент Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег по Сенату вместе со мной принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно, — рассказал сенатор.

Согласно тексту законопроекта, в случае вторжения на Украину ограничения коснутся президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, а также министра обороны Сергея Шойгу. Их потенциальные американские визы будут аннулированы, а возможные активы в США будут заморожены.

Санкции коснутся и неназванных «российских олигархов». Инициатива содержит запрет на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах экономики.

Проект вводит санкции против межбанковской системы SWIFT, если та не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции. Рубио также предлагает ввести ограничения против газопровода «Северный поток — 2», отмечается на сайте политика.

13 января сообщалось, что пятилетний кредитно-дефолтный своп (CDS) на Россию, отражающий восприятие международными финансовыми рынками странового риска, увеличился на 19 процентов. Котировка CDS составляла 161,9 базисных пункта по сравнению с уровнем 135,9 днем ранее.

Это крупнейший однодневный скачок страновой риск-премии России с марта 2020 года. Данный инструмент позволяет покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше эти платежи, тем более рискованными считаются базовые обязательства.

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