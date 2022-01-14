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Спасатели в центре Москвы поймали убегавшего по льду от МЧС мужчину

Евгений Белоусов

Происшествия
Спасатели в центре Москвы поймали убегавшего по льду от МЧС мужчину
Фото: МЧС
Россия, Москва, Болотная набережная Карта всех событий

Неадекватный мужчина прыгнул в воду и пытался скрыться от сотрудников МЧС и дорожно-постовой службы на Болотной набережной. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 14 января, сообщил источник в экстренных службах.

По его информации мужчина сначала прыгнул на лед, убегая от сотрудников дорожно-постовой службы, а потом оказался в воде. На место выехали пожарные и сотрудники МЧС, которые пытались поймать мужчину, но безуспешно.

В конце-концов его схватили спасатели, прибывшие к месту происшествия на катере. О причине неадекватного поведения мужчины пока ничего не известно.

До этого начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев дал советы по безопасности любителям зимней рыбалки. Он объяснил, что потенциально тонкий лед легко отличить по матовому желтоватому цвету. Также о ненадежности покрытия свидетельствует различная растительность. Не стоит выходить на лед одному и без специальной одежды.

Ранее подмосковные спасатели проверили толщину льда на 45 водоемах. По итогам проверок стало известно, что толщина льда на водоемах региона варьируется от нуля до семи сантиметров.

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