«Желудок не обманешь»: диетолог рассказал, как можно перекусить перед сном

хлопья

Диетологи все чаще не рекомендуют есть по вечерам тяжелую пищу. Это связано с тем, что желудок может не успеть переварить ее до отхода ко сну. Однако ложиться спать голодным — тоже не самая лучшая идея. Об этом в субботу, 15 января, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

— Человек не может уснуть голодным. Вернее, может, но это довольно тяжело и неприятно. А главное, среди ночи можно проснуться с повышенным чувством голода. И еще, когда человек пытается не есть после шести часов вечера, то утром он просыпается страшно голодный и начинает объедаться, — сообщил Гинзбург.

Исходя из этого, у человека падает деятельный настрой, а затем происходит программирование на лень, передает слова диетолога радио Sputnik.

Для того, чтобы не навредить здоровью, диетолог рекомендует перед сном перекусывать зерновыми хлопьями без сахара или мюслями.

— Их надо употреблять с кисломолочными напитками. Ряженка, например, тут подойдет. Этот очень хороший вариант для перекуса перед сном, — посоветовал врач.

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