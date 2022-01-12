Диетолог назвал три главных продукта для похудения после праздников

Решить проблему с пищеварением помогут правильно подобранное лекарство, консультация врача и свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой / Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы как можно скорее очистить организм и привести его в форму после новогодних праздников.

— Первое — это пектин, или растворимая клетчатка. Используя ее, можно делать варенье, компоты, кисели. Когда мы насыщаем рацион растворимой клетчаткой, мы и снимаем интоксикацию, и усиливаем чувство сытости, и нормализуем стул, и запускаем метаболизм. Он продается в специальных магазинах для кондитеров и кулинаров, — рассказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Помимо этого, существует нерастворимая клетчатка. Она создает объем, нормализует работу кишечника и очищает организм. К ней относятся отруби, которые можно добавлять по десять граммов в сутки в любое блюдо. Из такого псиллиума можно готовить булки, если добавить к отрубям яичный белок, немного воды и подсолнечного масла.

— Третий продукт — травяной чай. Он обладает мочегонным эффектом, что помогает избавиться от результатов неправильного питания. Вы можете пить зеленый чай с мятой, чай с листом брусничника. Горячий напиток после приема пищи благотворно скажется на пищеварении. В день нужно пить не более двух кружек такого чая, — сказал диетолог.

Также один из самых эффективных методов детоксикации после праздников — баня. Сходить нужно не более трех раз в неделю по двадцать минут, чтобы пропали излишки жидкости из организма.

Врач назвал продукт, который поможет продлить жизнь.