Наташа Королева показала, как борется с лишними килограммами

Фото: АГН Москва

Российская певица Наташа Королева показала своим поклонникам свой метод борьбы с лишними килограммами, которые появились у нее после новогодних праздников. На своей странице в Instagram она поделилась зажигательными танцами, которые, по ее мнению, являются эффективным способом похудения.

— Сбрасываю лишние килограммы! Шикарный и эффективный метод — танцуй!, — подписала публикацию Королева.

Также на опубликованном видео муж певицы Сергей Глушко, больше известный, как Тарзан, поддерживает ее в этом занятии.

Сейчас счастливая семейная пара находится в Майами. Королева и Глушко замечательно отдыхают и пока что не собираются возвращаться домой.

11 января Королева пожаловалась мужу на свою фигуру после новогодних праздников. Она выложила видео в Instagram, однако через некоторое время после публикации удалила его. На кадрах видно, как набравшая вес Королева показывает подписчикам свои формы и говорит мужу о своих планах по похудению.