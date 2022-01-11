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Наташа Королева пожаловалась на изменившуюся после новогоднего оливье фигуру

Георгий Соланович

Общество
Наташа Королева пожаловалась на изменившуюся после новогоднего оливье фигуру
Фото: instagram/koroleva__star

Российская певица Наташа Королева пожаловалась мужу на свою фигуру после новогодних праздников. Она выложила видео в Instagram, однако через некоторое время после публикации удалила его.

Исполнительница вместе с мужем отдыхает в Майами. На кадрах видно, как набравшая вес Королева показывает подписчикам свои формы и говорит мужу о своих планах по похудению.

— Сереженька, мне надо похудеть! Вон там кусочек, и там кусочек. Это все новогоднее оливье», — заключила певица.

19 декабря 2021 года Королева высказалась против свадьбы сына со стриптизершей Мелиссой Фокс. Она, вышедшая замуж около 20 лет назад за стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан, отказывается называть девушку сына невесткой.

Более того, исполнительница уверена, что такие отношения долго не продлятся. Позже певица отметила, что не вмешивается в личную жизнь Архипа и считает такое поведение родителей неправильным. Кроме того, она не собирается прогонять избранницу сына из дома. Жизнь сама расставит все по местам.

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