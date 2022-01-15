Эксперт назвала россиянам основания для досрочного выхода на пенсию

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Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала об основаниях, которые дают право на досрочный выход на пенсию.

— Такое право имеют лица с продолжительным стажем работы: не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, но только если их возраст составляет 60 лет и 55 лет соответственно, — объяснила эксперт.

Также отмечается, что в 2022 году на пенсию выйдут женщины, которым исполнилось 58 лет и 63-летние мужчины. Поэтому право досрочного выхода на пенсию по стажу появится у женщин 1966 года рождения и мужчин 1961 года рождения.

Помимо этого, досрочно выйти на пенсию могут работники предпенсионного возраста, которые оказались безработными по независящим от них причинам.

— Важно, чтобы предложение о досрочном выходе на пенсию поступило от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу. Досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке, — добавила Финогенова.

На досрочный выход на пенсию имеют право многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми, которые имеют не менее 15 лет страхового стажа. При наличии троих детей – на три года раньше нового пенсионного возраста, а при наличии четырех детей – на четыре года раньше нового пенсионного возраста. Пенсия многодетным матерям с пятью детьми будет назначаться по старым правилам — с 50-летнего возраста.

Учителя и медицинские работники также имеют право на досрочную страховую пенсию. Для педагогов необходимо выработать 25 лет педагогического стража плюс четыре года сверх, а для медицинских работников требуется 30 лет стража в городе или 25 лет на селе и плюс четыре года, передает агентство «Прайм» слова специалиста.

Мужчины работающие на вредных производствах могут выйти на пенсию в 50 лет, а женщины — в 45. Это действует при условии, если х стаж на вредном производстве для мужчин не менее 10 лет (страховой 20 лет) и 7,5 лет на вредном производстве (страховой 15 лет) для женщин.

Родители детей-инвалидов могут выйти на пенсию на пять лет раньше. Также на 15 лет раньше срока могут выйти на пенсию мужчины инвалиды 1 группы по зрению, а женщины в этой же категории – на 20 лет раньше.

— Для работников, чья трудовая деятельность велась в условиях Крайнего Севера, начало пенсионных выплат устанавливается на 5 лет раньше официального пенсионного возраста: с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин с учетом переходных положений, — заключила Финогенова.

3 января сообщалось, что ряд изменений, которые коснутся пенсионеров, вступит в силу в 2022 году. Страховые пенсии с января вырастут на 5,6 процента, их средний размер составит более 17 тысяч рублей.

При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составит 6401 рубль. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на 7,7 процента.

Выплаты работающим пенсионерам будут автоматически скорректированы с 1 августа. Досрочные пенсии, социальные доплаты и пенсии по инвалидности будут начисляться автоматически. Если пенсионеры не смогут платить по кредитам, то их пенсия освободится от удержаний в случае признания человека банкротом.