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Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 января

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 января
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В субботу, 15 января, в Москве и в Московской области ожидается облачная погода с осадками. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров будут показывать от минус трех до минус одного градуса, а ночью они опустятся до минус шести градусов.

В Подмосковье днем синоптики прогнозируют от минус пяти до нуля градусов. Ночью потеплеет до плюс восьми градусов.

В этот день ожидается северо-западный ветер. Его скорость будет составлять 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба.

До этого сообщалось, что в Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и снежных заносов. В регионе ожидаются сильные снегопады. Период предупреждения о гололедице действует до 01:00 16 января. Метель и ветер с порывами до восемнадцати метров в секунду ожидается до 17:00 15 января.

Также синоптики рассказали о погоде в столице на выходных. Москвичей в субботу и воскресенье, 15 и 16 января, ожидают сильный ветер и небольшой снег, местами — метель.

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