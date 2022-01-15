Ледяные скульптуры героев Disney появились в Парке Горького

ЛЕДЯНАЯ СКУЛЬПТУРА В ПАРКЕ ГОРЬКОГО / Фото: «Вечерняя Москва»

На Пушкинской набережной в Парке Горького появились скульптуры изо льда в виде героев из мультиков Disney. Ледяные шедевры стали частью композиции фестиваля «Снег и лед в Москве». О мероприятии рассказали пресс-службе Disney Россия.

Уточняется, что фигуры создавались к юбилею российского канала — 31 декабря ему исполнилось 10 лет.

Гости Москвы смогут увидеть ледяные фигуры в виде персонажей из мультиков «Холодное сердце», «Моана», «Микки Маус и его друзья» и так далее.

Произведения искусства создавались авторами из столицы, Санкт-Петербурга, Пензы и других городов.

Насладиться произведениями на территории парка можно будет до конца февраля 2022 года, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в «Московскую музейную неделю» четыре музея изменили дни бесплатного посещения. В Московском музее современного искусства бесплатный день теперь воскресенье, в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» — среда, бесплатно посетить в «Музейную неделю» Дом-музей Марины Цветаевой и Музей космонавтики можно в четверг.

Акция «Московская музейная неделя» проходит с 2019 года. Каждую третью неделю месяца музеи столицы один день работают бесплатно и принимают всех желающих посетителей. Первая в 2022 году «Музейная неделя» проходит с 10 по 16 января.