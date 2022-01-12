Столичные музеи изменили дни бесплатного посещения в музейную неделю

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Московскую музейную неделю четыре музея изменили дни бесплатного посещения. В Московский музей современного искусства бесплатный день теперь воскресенье, в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» — среда, бесплатно посетить в музейную неделю Дом-музей Марины Цветаевой и Музей космонавтики можно в четверг.

Акция Московская музейная неделя проходит с 2019 года. Каждую третью неделю месяца музеи столицы один день работают бесплатно и принимают всех желающих посетителей. Первая в 2022 году музейная неделя проходит с 10 по 16 января. Всего в акции участвуют 43 учреждения, с их полным списком можно ознакомиться на сайте.

Для посетителей в эту неделю будут доступны различные выставки. Например, в «Мультимедиа-арт-музее» пройдет первая международная биеннале «Искусство будущего / Art for the Future». Там продемонстрируют работы 47 российских и зарубежных художников. Также можно будет посетить выставки о гориллах в Дарвиновском музее, о творчестве Михаила Булгакова в музее на Большой Пироговке, об архитектуре Москвы в музее Москвы и о современном искусстве в музее-заповеднике «Царицыно».

Для посещения выставок необходимо заранее оформить бесплатный билет, а также иметь при себе паспорт, QR-код и маску, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что восстановление выставочного павильона «Шестигранник» в столичном Парке Горького начнется в 2022 году. Предполагается, что работы займут от трех до пяти лет.