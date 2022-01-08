Восстановление павильона «Шестигранник» в Парке Горького начнется в течение года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Восстановление выставочного павильона «Шестигранник» в столичном Парке Горького начнется в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе музея современного искусства «Гараж».

Предполагается, что работы займут от трех до пяти лет.

— Выставочные пространства «Шестигранника» станут самыми габаритными в распределенной системе музея, что позволит реализовывать инициативы, которые объективно невозможно осуществить в здании «Времена года», — отметили в пресс-службе.

Подземное пространство займет площадь около пяти тысяч квадратных метров. На его территории создадут круглую галерею площадью 1,5 тысячи «квадратов», книжный магазин, архив библиотеки. Помимо этого там расположатся гардероб, санузлы, комната сенсорной разгрузки.

— «Гараж» уже сейчас существует вне системы одного здания, с появлением «Шестигранника» эта картина усилится и уточнится. Музей в сущности — это архипелаг, распределенная пространственная система, в которой каждое программное направление получает постоянную прописку и формирует свои сообщества, — цитирует сообщение музея агентство городских новостей «Москва».

О восстановлении павильона «Шестигранник» в Парке Горького музей современного искусства «Гараж» сообщил в ноябре 2021 года. Известно, что павильон отремонтирует японское бюро SANAA.