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Музей «Гараж» отремонтирует «Шестигранник» в столичном Парке Горького

Виктория Сикерина

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Музей «Гараж» отремонтирует «Шестигранник» в столичном Парке Горького
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Музей современного искусства «Гараж» займется восстановлением павильона «Шестигранник» в Парке Горького в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения в понедельник, 22 ноября.

В музее отметили, что павильон отремонтирует японское бюро SANAA.

— В своей новой функции «Шестигранник» станет местом для социального взаимодействия и самых разных художественных практик. В нем будут расположены три выставочных пространства (два — в гранях здания, одно — на новом подземном уровне), библиотека, книжный магазин и кафе. Внутренний двор здания станет открытым публичным пространством. Функциональная площадь пространства составит 9,5 тысячи квадратных метров, — заявили в «Гараже».

В пресс-службе заключили, что павильон построили в 1923 году. Архитекторами постройки стали Иван Жолтовский, Виктор Кокорин и Михаил Парусников.

Культурный центр ГЭС-2 на Болотной набережной откроется для москвичей 4 декабря после капитального ремонта. На территории объекта разместится фонд современного искусства V-A-C. В этот же день в здании центра начнется новый сезон проекта «Санта-Барбара. Как не поддаться колонизации?». Основным элементом этого события станет перформанс исландского художника Рагнара Кьяртанссона.

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