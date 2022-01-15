Автобус и легковушка столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 190к1 Карта всех событий

Автобус и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве. Об этом в субботу, 15 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что авария произошла в районе дома 190.

В настоящее время на месте работают четыре машины скорой помощи.

По предварительным данным, пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

За первые четыре дня рабочей недели 2022 года в столице попались 266 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом в пятницу, 14 января, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. В ведомстве отметили, что у 114 из них удалось установить состояние опьянения, еще 133 водителя отказались от процедуры освидетельствования. При этом 19 остановленных инспекторами автомобилистов уже были лишены прав за подобные нарушения. Теперь им грозит уголовная ответственность.