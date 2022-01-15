Дом причта Иерусалимского патриаршего подворья отремонтировали в Москве

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Россия, Москва, Филипповский переулок, 18 Карта всех событий

Капитальный ремонт дома причта Иерусалимского патриаршего подворья на Арбате подошел к концу. Рабочие тщательно привели в порядок декоративные элементы здания и заполнили выветренные швы.

Позже дом был оштукатурен. Специалисты вернули ему исторический облик и цвет.

На входе в здание появились новые деревянные двери, а в подъездах с помощью двухкомпонентных смесей были восстановлены сколы ступеней и обновлены перила. В доме также обновили системы теплоснабжения и холодного водоснабжения.

Доходный дом Иерусалимского патриаршего подворья располагается по адресу Филипповский переулок, дом 18. Здание было возведено в 1905 году.

— Среди интересных деталей здания — герб с пятиконечной звездой, помещенной между третьим и четвертым этажами. Скорее всего, звезда появилась уже в советские годы, а ранее вместо нее на щите герба, предположительно, была кувуклия храма Гроба Господня, а ниже — два перекрещивающихся ключа, — сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Специалисты отреставрировали более 1,7 тысячи объектов культурного наследия в Москве за минувшие 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) в среду, 22 декабря. В ведомстве отметили, что за прошедшие месяцы 2021 года реставраторы завершили работы над более чем 170 артефактами.