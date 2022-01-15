Кинотеатр «Спутник» отремонтируют в столичном районе Лефортово

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Солдатская улица Карта всех событий

Кинотеатр «Спутник» на Солдатской улице капитально отремонтируют. К настоящему моменту проектная документация уже была согласована. Об этом в субботу, 15 января, рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он напомнил, что кинотеатр появился в Лефортове в 1958 году и моментально стал одним из самых излюбленных мест среди местных жителей.

— Однако на данный момент здание несколько устарело как в эстетическом смысле, так и в техническом, — пояснил Леонов.

Он рассказал, что после ремонта в кинотеатре появится современный комплекс из четырех залов для просмотра кино. Новые кинозалы будут вмещать от 12 до 137 посетителей. Кроме того, рабочие заменят в «Спутнике» окна и подоконники, отремонтируют стяжки пола, а также обновят кровлю. Специалисты установят новые перила из металла и обновят водосточную систему снаружи здания.

В здании также появятся гардероб, кассы и фойе, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

11 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации столичных монументов в 2022 году. По его словам, специалисты продолжат возрождать остров Балчуг и работать над частями знаменитого Дома на набережной в наступившем году. Глава города добавил, что в 2022 году реставраторы планируют завершить работы в Театре эстрады и начать работы по возвращению исторического облика и интерьеров кинотеатра «Ударник».